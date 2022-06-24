Саратов, 24 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Саратовской области в январе–апреле 2022 года миграционная убыль населения составила 3459 человек, или 44,6 на 10 тыс. человек, что выше уровня показателя прошлого года на 30,4%. Данные о миграции публикует Саратовстат.

Миграция

За четыре месяца в регион прибыл 13 861 человек. Это на 1,2% меньше, чем за этот же период в 2021 году. Количество выбывших мигрантов составило 17 320 человек, что превышает показатели прошлого года на 3,9%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на 1 января 2022 года число граждан старше трудоспособного возраста превысило количество детей до 16 лет на 226,6 тыс. человек, или в 1,6 раза.

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