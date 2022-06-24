Сибай, Башкирия, 24 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Двух медиков осудили за получение взятки и служебный подлог в Башкирии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

В суде было установлено, что осенью 2021 года медицинская сестра центральной городской больницы г. Сибай приняла незаконное предложение коллеги-биолога, за взятку она изготовила недостоверные медицинские документы о якобы проведении осмотров девяти граждан перед вакцинацией от коронавируса, внесла в единую государственную информационную систему здравоохранения подложную информацию о прохождении ими вакцинации, изготовила подложные сертификаты о прохождении вакцинации и передала их гражданам через биолога.

Сообщается, что за оказанные услуги биолог получила от граждан 45 тысяч рублей, при этом 19 тысяч рублей отдала медсестре.

«Преступные факты были выявлены в ходе оператвино-розыскной деятельности сотрудников ФСБ России по Республике Башкортостан совместно с МВД по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил медицинскую сестру к трем годам шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, биолог была приговорена к трем годам двум месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.