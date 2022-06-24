Москва, , 12:38 — REGNUM В Западном административном округе Москвы в торгово-развлекательном центре «Кунцево Плаза» откроется восьмой флагманский центр по предоставлению государственных услуг «Мои документы», сообщается на портале мэра столицы.

МФЦ Domowenock.cuzya

В новом флагманском МФЦ площадью более 2,5 тыс. кв. метров заработают свыше 60 окон приема, медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия» и многое другое.

Также в МФЦ В центре появится отдельный кабинет для регистрации брака и конференц-зал для проведения торжественного вручения первых паспортов и отдел ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в поселении Вороновское откроют новый центр государственных услуг «Мои документы».

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