Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Данные о подтоплении 50 домовладений в семи населённых пунктов на территории Сочи поступили в администрацию города-курорта на середину дня 24 июня. Об этом написал в соцсетях мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Телеграм-канал Алексея Копайгородского Наводнение в Сочи

«Начинаем подворовые обходы, собираем данные, чтобы оценить степень повреждения домовладений. На данную минуту поступают сведения о пятидесяти домах, куда зашла вода в семи населённых пунктах. Дорожники расчищают все подъездные пути и магистрали. Правоохранители сформировали наряды по обеспечению общественного порядка и защите домов от мародерства. Обеспечиваем жителей горячим питанием и питьевой водой», — написал мэр.

Он уточнил, что во всех пострадавших от непогоды посёлках действуют межведомственные оперативные штабы. Ведутся активные аварийно-восстановительные работы. В устранении последствий непогоды участвует более тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня в Лазаревском районе Сочи выпало около 85 мм осадков. Подтопленными оказались дома, соцучреждения, нарушено электроснабжение. Не обошлось без жертв — в море потоком воды смыло два автомобиля, в которых находились семь человек — четверо взрослых и трое Делей из Ставропольского края. Одного мужчину спасли, одна женщина погибла. Поиски двух взрослых и троих детей продолжаются.