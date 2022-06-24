Чебоксары, 24 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Чувашии снизилась заболеваемость ковидом, но при этом после недельного «перерыва» зарегистрирован новый летальный исход от COVID-19. Это следует из обновлённых данных статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 24 июня, с начала пандемии заражение коронавирусом официально подтверждено у 80 869 жителей республики, в том числе 22 и 23 июня заболели соответственно 33 и 24 человека.

Количество выздоровевших от ковида достигло 75 794 человек, что составляет 93,72% от числа выявленных случаев заражения.

Что касается суточной статистики, то 23 июня выписан 31 человек, госпитализированы в ковидные стационары 17 пациентов, а умер один пациент с коронавирусом.

Напомним, что в течение последней недели (с 15 по 22 июня) в Чувашии не регистрировались смерти от ковида. Всего в республике скончались 4648 ковид-больных.