Саранск, 24 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 15 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 67 051 житель республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 68 582 случая заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1391 человек, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы девять пациентов, накануне в больницы попали 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписался 21 житель республики.