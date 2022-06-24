Москва, , 12:34 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду объяснила запрет на территории Молдавии российских новостных программ. Ранее она подписала соответствующий закон.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Она заявила, что граждан Молдавии необходимо оградить от пропаганды и дезинформации, которые, по её мнению, содержатся в материалах российских СМИ.

«Граждане должны иметь возможность получать объективную и правдивую информацию обо всем, что происходит», — сказала молдавский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.