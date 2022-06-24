Москва, 24 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду объяснила запрет на территории Молдавии российских новостных программ. Ранее она подписала соответствующий закон.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Она заявила, что граждан Молдавии необходимо оградить от пропаганды и дезинформации, которые, по её мнению, содержатся в материалах российских СМИ.

«Граждане должны иметь возможность получать объективную и правдивую информацию обо всем, что происходит», — сказала молдавский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.