Йошкар-Ола, , 12:33 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 24 июня лечение получают 22 пациента, из них у десяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Врачи-инфекционисты ЦИТО одеваются перед входом в

«красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

Из общего числа пациентов у 21 человека диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 18 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние четырех пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. Восемь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека, выписаны четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июня выздоровели с начала пандемии 43 543 жителя республики, за последние сутки выписаны пять человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 693 случая заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.