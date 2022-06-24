Москва, 24 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Экономическая ситуация на Западе может многократно ухудшиться с наступлением осенне-зимнего периода 2022–2023 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«В складывающихся условиях уже сильно страдают страны Запада — там наблюдаются признаки дефицита отдельных видов продовольствия. Топливно-энергетический кризис уже начинает проявляться в полной мере, являясь одной из ведущих причин разгона инфляции, — сказал Мастеров. — С наступлением осенне-зимнего периода существует риск многократного ухудшения ситуации как за счет обострения топливно-энергетического и продовольственного кризиса в условиях еще большего разгона инфляции, так и за счет накапливания и усилением влияния соответствующих негативных эффектов, например снижения деловой активности, роста безработицы и бедности и т.д.».

Кроме того, как полагает Мастеров, сильно могут пострадать страны, широко вовлеченные в функционирование мировых финансовых рынков — это западные страны, а также Япония и Китай.

«От продовольственного кризиса могут сильно пострадать бедные страны, в частности страны Северной Африки, что может обострить проблему миграции, — добавил экономист. — В меньшей степени пострадают государства, которые не так сильно вовлечены в систему финансовых отношений и движения капитала, а также являющиеся крупными экспортерами продовольствия и энергоресурсов. Речь идет о России, странах ЕЭАС, возможно, части стран Ближнего Востока».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что высокие цены на энергоресурсы раскручивают спираль инфляции в транспортной отрасли и промышленности, а нарушенная из-за антироссийских санкций логистика еще более усугубляет ситуацию.