Йошкар-Ола, 24 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 24 июня выздоровели с начала пандемии 43 543 жителя республики, за последние сутки выписаны пять человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 693 случая заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона не госпитализировали пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 23 июня лечение получали 22 пациента, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Из общего числа пациентов у 21 человека диагностирована пневмония.