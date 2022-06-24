Бухарест, , 12:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Румынии объявило о начале реализации масштабной правительственной программы по обеспечению населения йодидом калия (KI). Об этом 24 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких дней соответствующий препарат поступит в местные аптеки, больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

Медикамент будет распространяться бесплатно.

Ранее румынский минздрав опубликовал предписание о приеме KI «только в случае начала ядерной войны».