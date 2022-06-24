Бухарест, 24 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Румынии объявило о начале реализации масштабной правительственной программы по обеспечению населения йодидом калия (KI). Об этом 24 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Russian.news.cn В маске. Румыния

Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких дней соответствующий препарат поступит в местные аптеки, больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

Медикамент будет распространяться бесплатно.

Ранее румынский минздрав опубликовал предписание о приеме KI «только в случае начала ядерной войны».