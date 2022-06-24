Москва, , 12:32 — REGNUM В Москве увеличены предельные размеры закупок малого объёма на городском портале поставщиков. Об этом 24 июня сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предельные размеры будут увеличены при закупке товаров до 5 млн рублей, при заказах на выполнение работ и оказание услуг — до 3 млн рублей.

«Принятое решение расширит возможности малого и среднего бизнеса по участию в выполнении городского заказа, а также повысит оперативность закупок для государственных нужд», — сказано в сообщении.

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