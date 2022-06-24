Донецк, , 12:31 — REGNUM Вооруженные украинские формирования вновь подвергли Петровский район Донецка обстрелу из артиллерии. Об этом 24 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что два украинских штурмовика Су-25, пять беспилотников и пять тактических ракет «Точка-У» были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в ходе спецоперации.