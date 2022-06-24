* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области задержали пенсионерку, возглавлявшую экстремистскую организацию «Община вольных руссов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С 60-летней женщиной работают правоохранительные органы.

Уголовное дело

Задержанная имеет отношение к другой экстремистской организации — «Союз славянских сил Руси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прежний руководитель которой был осужден на восемь лет колонии общего режима. Под руководством женщины организация сменила название, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Подследственная распространяла идеи национального превосходства русских над другими народами, а также пропагандировала идею о незаконности Российской Федерации как государства. Участие в организации было платным.