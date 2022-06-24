Москва, , 12:30 — REGNUM Доля отечественной коммунальной техники растет от года к году, несмотря на ситуацию последних лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Поливальная машина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Доля отечественной коммунальной техники имеет положительную динамику. Несмотря даже на ситуацию последних лет, прирастает. В 2019 году у нас было порядка 85% отечественной техники, в 2020 больше 87%. В прошлом году больше 93%», — сказал он.

По словам Каримова, положительная динамика сказалась и на росте объемов производства, который по итогам 2021 года составил почти 5 тысяч единиц с приростом около 3,5%.

«Необходимо отметить, что подавляющее большинство такой коммунальной техники производится на базе шасси отечественных брендов», — пояснил он.

Каримов добавил, что на данный момент промышленные предприятия закрывают потребности регионов в технике.

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