Грозный, , 12:30 — REGNUM Город Золотое в Северодонецком районе Луганской области взят под контроль российских военных. О его освобождении от неонацистов и военных ВСУ сообщил 24 июня Чечни Рамзану Кадырову командир специального полка полиции МВД по ЧР имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев.

ЛНР Lug-info.com

«Населённый пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил чеченский лидер, в настоящее время идет зачистка, проверяются на присутствие «нациков» здания города. В них участвуют военные Росгвардии и Миноброны РФ, сотрудники МВД РФ и народной милиции ЛНР. Благодаря новой тактике, которая используется в последнее время, наши бойцы гораздо быстрее и эффективнее освобождают территории ЛНР и ДНР от «украинских оккупантов», подчеркнул Кадыров.