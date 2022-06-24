Москва, , 12:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 июня проведет в Санкт-Петербурге встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщила 24 июня пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене заявила, что киевский режим ведёт по отношению к Белоруссии провокационную деятельность и только в мае украинские беспилотники 17 раз нарушили границу между двумя странами.

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