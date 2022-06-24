Москва, 24 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Прогнозы о высокой вероятности рецессии в мировой экономике, сделанные экспертами банка Citigroup, скорее всего, сбудутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Беспрецедентно высокая инфляция тяжелым бременем легла на экономики многих стран мира, в том числе и ведущих западных, — сказал он. — Высокие цены на энергоресурсы раскручивают спираль инфляции в транспортной отрасли и промышленности, а нарушенная из-за антироссийских санкций логистика еще более усугубляет ситуацию. Особенно в условиях высокого уровня глобализации мировых производственных цепочек. В этих условиях бизнес сталкивается с постоянно растущей себестоимостью производства, что вынуждает предприятия постоянно повышать цены в целях обеспечить хоть какую-либо рентабельность деятельности».

По его словам, нарушенная логистика и дезорганизованные производственные связи вызывают перебои в производстве и поставке продукции на рынок, что провоцирует товарный дефицит на ряде рынков и создает дополнительные предпосылки инфляции.

«Население в условиях постоянно растущих цен — в том числе на бензин, продовольствие, жилищно-коммунальные услуги сталкивается с обесценением доходов и сбережений, что снижает его покупательную способность и угнетающе действует на потребительский спрос, а далее по цепочке — и на деловую активность бизнеса, — отметил Мастеров. — В этих условиях бизнес сталкивается с двойным давлением: с одной стороны, с постоянно растущей себестоимостью и необходимостью повышать цены, с другой – с падением потребительского спроса».

Кроме того, он обратил внимание на то, что усугубляются диспропорции между финансовым и реальным секторами экономики.

«Перенасыщенность финансовых рынков активами, спекулятивный характер финансовых отношений в погоне за высокими прибылями, резкое наращивание денежной эмиссии в условиях борьбы с последствиями пандемии не подкреплялись соответствующим пропорциональным ростом реальной экономики, — рассказал Мастеров. — Возникают риски резкой дестабилизации ситуации, развития долгового кризиса и волны банкротств».

Как следствие, есть угроза развития не только топливно-энергетического и продовольственного кризиса, но и финансового.

«А это, в свою очередь, может привести к последующей глубокой рецессии в мировой экономике», — подытожил эксперт.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о резко возросших рисках сползания США и ЕС в рецессию.