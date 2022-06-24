Москва, , 12:35 — REGNUM Свыше 620 украинских националистов уничтожены за сутки в результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщили 24 июня в Минобороны России.

ВКС РФ Mil.ru

Отмечено также, что украинские войска потеряли 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей.

«Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов», — говорится в сообщении.

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