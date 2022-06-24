На Урале разобрали трибуну со словами Ленина «Победа коммунизма неизбежна»
Первоуральск, Свердловская область, 24 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области на площади Победы разобрали трибуну со словами Владимира Ленина «Победа коммунизма неизбежна». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас на площади проходит очередной этап реконструкции. В рамках неё и был произведён демонтаж. Сейчас трибуна находится в разобранном виде. Ранее она стояла возле памятника Ленину и использовалась первыми лицами города во время празднования Первомая и Дня Победы. Однако 1 и 9 мая 2022 года она уже не применялась по этому назначению.
Реконструкция площади началась в 2021 году. Отметим, сам памятник Ленину власти обещают сохранить.
Ранее трибуна и памятник выглядели так:
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сокращается количество памятников Ленину.