Первоуральск, Свердловская область, 24 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области на площади Победы разобрали трибуну со словами Владимира Ленина «Победа коммунизма неизбежна». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Разобранная трибуна

Сейчас на площади проходит очередной этап реконструкции. В рамках неё и был произведён демонтаж. Сейчас трибуна находится в разобранном виде. Ранее она стояла возле памятника Ленину и использовалась первыми лицами города во время празднования Первомая и Дня Победы. Однако 1 и 9 мая 2022 года она уже не применялась по этому назначению.

Реконструкция площади началась в 2021 году. Отметим, сам памятник Ленину власти обещают сохранить.

Ранее трибуна и памятник выглядели так:

Александр Комаров ИА REGNUM Памятник Ленину и трибуна в Первоуральске. На трибуне надпись: «Победа коммунизма неизбежна»

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сокращается количество памятников Ленину.