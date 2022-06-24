Джакарта, 24 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Авария со смертельным исходом с участием поезда и автомобиля произошла на железнодорожном переезде на севере Суматры в Индонезии, сообщает СNN Indonesia.

Enzymes Поезд

Водитель автомобиля и четверо пассажиров погибли. Четыре человека получили серьезные ранения. Пять человек получили незначительные травмы. Пострадавших эвакуировали в ближайшую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет рейса JT-697 индонезийской авиакомпании Lion Air был вынужден вернуться в аэропорт примерно через 15 минут после взлета.