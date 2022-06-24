Москва, 24 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Международные террористы планируют создать в Афганистане разветвлённую сеть джихадистского подполья (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 24 июня, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Шойгу уточнил, что лидеры международных террористов хотят использовать Афганистан как базу для проникновения в соседние страны. Сейчас в регионе распространяются идеология религиозного радикализма, наркотрафик и трансграничная преступность.

«Надо усилить координацию силовых ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию террористическим организациям и сформировать единые подходы в борьбе с ними», — пояснил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, главная угроза для человечества — международный терроризм, заявлял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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