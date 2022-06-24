Астана, 24 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Возле села Улкен Сулутор Кордайского района Джамбулской области Казахстана из-за сильного дождя с градом сошёл мощный сель. Об этом 24 июня сообщает пресс-служа МЧС республики.

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«Было подтоплено дорожное полотно села без размыва, потоком повреждены две хозяйственные постройки частных жилых домов, а также произошло подтопление трёх жилых домов», — говорится в сообщении.

Происшествие обошлось без человеческих жертв. Сообщается о потерянном домашнем скоте. На месте работают спасатели и дорожная техника.

Кроме того, возле села Шарбакты Павлодарской области из-за ливней вышла из берегов река Ргайты. Это привело к тому что шесть человек, находящиеся на отдыхе, оказались на островке. Течение также смыло один из автомобилей отдыхающих. Людей удалось спасти.