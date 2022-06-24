Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате непогоды в Сочи — она находилась в одном из автомобилей, смытом в Чёрное море. Об этом в телеграм-канале написал глава города-курорта Алексей Копайгородский 24 июня.

Sochiadm.ru Сочи

«Многократно предупреждали жителей и гостей курорта о надвигающейся стихии. Но, к глубокому сожалению, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже прямо под эстакадой. Погибла женщина», — написал Копайгородский.

Он также уточнил, что одного мужчину удалось спасти, он госпитализирован. Ведётся розыск ещё двоих взрослых и троих детей.

«Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовали все водные средства и вертолёт. Принимаются все меры по ликвидации ЧС лично контролирую действия всех служб», — уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня потоком воды в Сочи смыло в Чёрное море два автомобиля с людьми. Следственные органы начали доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В регионе, между тем, действие штормового предупреждения продлено до 27 июня.