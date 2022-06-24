Волгоград, 24 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки госпитализированы 10 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в федеральном оперативном штабе. От осложнений скончался один человек.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники инфекционной больницы заходят в красную зону

С начала пандемии в Рязанской области выявлен 122 171 носитель инфекции. Справился с заражением 118 121 человек, в том числе 49 жителей выписаны с выздоровлением за минувшие сутки.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3 402 пациентов.