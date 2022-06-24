Томск, 24 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Томская заявка на приобретение трамваев одобрена конкурсной комиссией Минтранса России. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Томск получит в 2024 году пять новых трамваев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай

Всего регионы РФ по линии нацпроекта получат 934 автобуса, 200 троллейбусов и 27 трамваев. На эти цели из федерального бюджета выделено около 10 млрд рублей.

По словам и. о. мэра Томска Михаила Ратнера, городской бюджет не смог бы осилить даже 55% стоимости новых трамваев, хотя потребность в них растёт из-за устаревания подвижного парка.

«Между тем это экологичный вид транспорта, независимый от пробок. Потому эта заявка — лишь небольшой шаг в развитии муниципального электротранспорта. Будем решать этот вопрос поэтапно», — отметил он.