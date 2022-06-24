Нижний Новгород, 24 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 160 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 410 669 человек на утро 24 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Красная зона

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 19 жителей области, накануне в больницы попали 27 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 423 103 случая заражения коронавирусом, из них 103 — за минувшие сутки. 11 563 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19, накануне скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 69 жителей региона.