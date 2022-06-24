Чебоксары, 24 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Порецком районе Чувашии один из депутатов досрочно лишён полномочий после прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM

В надзорном ведомстве отмечают, что один из депутатов собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва не представил данные о своих доходах и имуществе за 2021 год, а также аналогичные сведения о своей супруге.

По данному факту в адрес парламента Порецкого района внесено прокурорское представление с требованием об освобождении депутата от должности в связи с утратой доверия. Правоохранители отмечают, что парламентарии единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий коллеги с 21 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года стало известно, что в Аликовском районе Чувашии завершился суд по иску прокуратуры, потребовавшей от местных депутатов уволить сити-менеджера в связи с утратой доверия.

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