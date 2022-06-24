Ворсино, Калужская область, 24 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Распределительная подстанция «Восточная 2» проектной мощностью 10 МВт введена в эксплуатацию в калужском индустриальном парке «Ворсино». Об этом 24 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Агентства регионального развития Калужской области.

Агентство регионального развития Калужской области Распределительная подстанция «Восточная 2» проектной мощностью 10 МВт введена в эксплуатацию в калужском индустриальном парке «Ворсино»

Распределительная подстанция «Восточная 2» была построена для бесперебойного обеспечения электрическими мощностями резидентов «Ворсино» и, прежде всего, для новых резидентов Восточной нижней площадки. Часть мощностей зарезервирована под расширение очистных сооружений. При строительстве подстанции использовалось российское оборудование, которое отвечает современным требованиям надежности и безопасности. Запуск электрообъекта — часть программы развития инфраструктуры парка под потребности действующих и новых резидентов. На сегодняшний день ведутся работы по увеличению объёмов сетей водоснабжения и водоотведения.

Парк «Ворсино» является крупнейшей индустриальной площадкой Калужской области — 1497 га. Резиденты парка — более 50 ведущих российских и международных компаний. Расположенный в индустриальном парке «Ворсино» мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» — опорная точка международного логистического маршрута «Новый шёлковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Вьетнама, Монголии, Индии, Турции и Беллоруссии.