Брюссель, 24 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен обсудить в Тегеране иранское ядерное досье. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано сообщил в Twitter.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

Он отметил, что Боррель едет в Тегеран в рамках текущих усилий по возвращению к полному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. В Иране глава европейской дипломатии проведёт переговоры с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом и «другими соответствующими партнёрами».

Позднее Боррель написал в Twitter, что направляется в Тегеран в качестве координатора СВПД. Он отметил, что вернуться к полной реализации сделки и снять нынешнюю напряжённость можно только дипломатическим путём.

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