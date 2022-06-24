Волхов, Ленинградская область, 24 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Город Волхов на востоке Ленинградской области получил из рук губернатора Александра Дрозденко знак «Города воинской доблести». Это почётное звание Ленинградской области было присвоено городу за ту важную роль, которую сыграл Волхов и волховчане в битве за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Одновременно в Волхове 24 июня была открыта памятная стела в честь присвоения почетного звания.

t. me/drozdenko_au_lo Памятная стела в Волхове

«Волхов сыграл ключевую роль в Ленинградской битве — он сдержал фашистов, снабжал Ленинград электроэнергией, от Волхова в Ленинград шли поезда с продовольствием и вооружением. Именно Волховский фронт вместе с Ленинградским фронтом прорвали блокаду Ленинграда. Это город-воин, город-труженик. Волхов выстоял в Великую Отечественную войну и смог быстро восстановить все производство после войны», — отметил губернатор Ленинградской области.

«Символично, что стелу мы открываем в годовщину Парада Победы на Красной площади», — добавил Александр Дрозденко.

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В 1941 году немецкие оккупанты были остановлены бойцами 54-й армии под командованием Ивана Федюнинского и моряками Ладожской флотилии всего в полутора километрах от города Волхова. 25 декабря 1941 года Волховский район был полностью освобожден. В 1942 году по дну Ладожского озера для электроснабжения Ленинграда от Волховской гидроэлектростанции проложили кабель. 7 февраля 1943 года паровоз из Волхова доставил в Ленинград первый после прорыва блокады состав с продовольствием и боеприпасами.

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Напомним, 23 июня памятные стелы «Город воинской доблести» Ленинградской области были открыты в городах Подпорожье и Лодейное Поле, которые внесли большой вклад в борьбу с финскими оккупантами на востоке региона.