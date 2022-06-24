Ижевск, 24 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 24 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 290 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 167 382 случая заражения коронавирусом, из них 22 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса два несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы пять человек, накануне в больницу попали восемь жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 809 человек, 31 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, три человека — в тяжелом состоянии, из них ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении также 15 жителей республики.