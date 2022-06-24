Новосибирск, 24 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Состояние воды в Обском водохранилище не соответствует установленным нормам. Об этом сообщило новосибирское региональное управление Роспотребнадзора.

ГУ МЧС России по Новосибирской области На Новосибирском водохранилище

«По данным социально-гигиенического мониторинга качества воды, на пляже «Звезда», на пляже парка культуры и отдыха «У моря Обского», а также на Центральном пляже Академгородка значительно превышена предельно допустимая концентрация бактерий», — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что купание в такой воде может быть опасно для здоровья.