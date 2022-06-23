Санкт-Петербург, 15 октября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило комикс Джона Грина «Гиппопотамистер». Книга рассказывает о самых распространённых профессиях и учит юных читателей ответственности за свои действия.

Издательство «МИФ» На кухне. Иллюстрация из комикса Джона Грина «Гиппопотамистер»

Издательство «МИФ» На стройке. Иллюстрация из комикса Джона Грина «Гиппопотамистер»

Гиппо и его друг Красная Панда живут в зоопарке, дорогу в который люди уже давно забыли. С каждым годом дом главных героев всё больше разрушается, поэтому друзья решили покинуть зоопарк и поселиться среди людей. Для этого Гиппо становится Гиппопотамистером и пытается найти работу. Оказалось, что он отлично справляется со своими обязанностями, однако из-за проделок Красной Панды задержаться надолго на одном рабочем месте у друзей не получается. Вернувшись в зоопарк и применив свои новые умения, главные герои приводят свой прежний дом в порядок и вновь вдыхают в него жизнь.

Издательство «МИФ» Врачи. Иллюстрация из комикса Джона Грина «Гиппопотамистер»

Комикс интересно и просто рассказывает о различных профессиях, среди которых — строитель, повар, парикмахер, финансист и другие. История учит ответственно подходить к своим обязанностям и показывает, каким будет результат. Кроме того, книга может послужить поводом для родителей поговорить с ребенком о настоящей дружбе, границах, взаимной поддержке, понимании и терпении.

Издательство «МИФ» Пожарные. Иллюстрация из комикса Джона Грина «Гиппопотамистер»

Издательство «МИФ» Закат. Иллюстрация из комикса Джона Грина «Гиппопотамистер»

Джон Патрик Грин — американский писатель и иллюстратор. Окончил Школу изобразительных искусств в Манхэттене по специальности «Графический дизайн». Работал консультантом в журнале Disney Adventures. Является соавтором и иллюстратором графической серии Jax Epoch и Quicken Forbidden and Teen Boat! Кроме того, Грин создавал комиксы для Nickelodeon Magazine, DreamWorks, Scholastic Graphix и DC Comics.