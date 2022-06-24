Целинный район, Калмыкия, 24 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора миграционного пункта ОМВД России по Целинному району. Её подозревают в фиктивной прописке 12 человек (ст. 322.2 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР 24 июня.

Уголовное дело

Следователи полагают, что с октября 2020 года по март 2022 года сотрудница полиции фиктивно зарегистрировала по своему домашнему адресу в селе Троицкое 12 граждан. Эти люди по месту регистрации не проживали.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.