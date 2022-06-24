Донецк, 24 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района Донецка погибла одна мирная жительница и получил ранения один ребёнок. Об этом 24 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела по ул. Эстафетной погибла мирная жительница, ребенок получил ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петровский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу украинских нацистов.