Омск, 24 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Омске с 1 июля изменятся тарифы на воду и водоотведение. Цены за вывоз мусора останутся на прежнем уровне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Омской области.

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«В целом по Омску рост тарифов будет незначительным, например, для потребителей категории «население» АО «ОмскВодоканал» рост стоимости питьевой воды в объемах, транспортируемых по собственным сетям, составит 99 копеек», — отметила председатель РЭК Людмила Вичкуткина.

Стоимость водоотведения в областном центре вырастет с 22,03 рубля за кубометр до 23,18 рубля.

Для 70% омичей, получающих тепло по тарифу АО «Омск РТС» экономически обоснованный тариф с 1 июля составит 1883,11 рубля за Гкал (+106,5 рубля). Для всех остальных тариф снижен на 11% до 1992,18 рубля за Гкал.