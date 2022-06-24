Сеул, 24 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 24 июня телефонные переговоры с соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом, с которым обсудил пандемию коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

OnInnovation Билл Гейтс

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, а также роль и вклад Южной Кореи в глобальном сотрудничестве в области здравоохранения.

Юн Сок Ёль также выразил надежду на сотрудничество с Фондом Билла и Мелинды Гейтс в секторе цифровой биологии, а также пообещал расширить сотрудничество между властями Южной Кореи и организациями здравоохранения, включая Коалицию за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

Билл Гейтс также поздравил Юн Сок Ёля со вступлением в должность президента страны, а южнокорейский лидер поблагодарил бизнесмена за экземпляр книги «Как предотвратить следующую пандемию».