Москва, 24 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Два украинских штурмовика Су-25, пять беспилотников и пять тактических ракет «Точка-У» уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в ходе спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 24 июня на брифинге.

Mil.gov.ua Су-25. Украина

Он уточнил, что самолёты Су-25 сбиты возле населённых пунктов Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области.

Пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ сбиты неподалёку от Попасной и Капитаново в ЛНР, Вербовки и Донецкого в Харьковской области. Пять тактических ракет «Точка-У» перехвачены в районах населённых пунктов Стаханов, Луганск (ЛНР) и Изюм (Харьковская область).

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