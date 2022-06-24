Ижевск, 24 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Сабантуй в очередной раз будет праздноваться на ижевском ипподроме. Мероприятия запланированы на 26 июня, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

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В программу празднования традиционно вошли бой мешками, лазание на столб, бег с ведрами, бег в мешках, перетягивание каната, поднятие гири, соревнования по армреслингу. Гостей праздника ждут выступления творческих коллективов и звезд татарской эстрады.

Ключевыми мероприятиями станут соревнования по национальной борьбе «Корэш» и конно-спортивные состязания.

Кроме того, праздник «Кичке Сабантуй» пройдет на площадке ДНТ «Спартак».

ИА REGNUM напоминает, праздничные мероприятия в честь Сабантуя в Казани посетили 110 тыс. человек, 20% гостей прибыли из других регионов России. Жители и гости столицы Татарии съели почти тонну чак-чака, 23 тыс. порций мороженого, 650 килограммов шашлыка, полтонны плова, было выпито 300 литров чая.

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