Село Учкекен, Карачаево-Черкесия, 24 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии одному из спортивных объектов присвоили имя Героя России Канамата Боташева, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Именем героя назван Дворец спорта в селе Учкекен Малокарачаевского района, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Телеграм-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова Канамат Боташев — Герой России

В память о присвоении спорткомплексу имени уроженца республики, который за свой подвиг был удостоен звания Героя России, на здании была установлена мемориальная доска. В этот же день во Дворце спорта прошел первый турнир по каратэ. Отныне о будет проводиться ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-майор Канамат Боташев погиб в мае 2022 года при выполнении боевой задачи на Украине. Его самолет был сбит, когда он на малой высоте оказывал поддержку бойцам штурмовой группы.

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