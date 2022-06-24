Чебоксары, 24 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Чебоксарах проходит XX Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». На него съехались конкурсанты из 25 регионов. Лучший мастер 24 июня получит приз главы Чувашии, сообщили ИА REGNUM в минкультуры республики.

https://culture.cap.ru Участница конкурса «Русь мастеровая»

На конкурс в Чебоксары приехали почти 50 мастеров декоративно-прикладного творчества из 25 регионов — в основном из Поволжья и Центральной России. 23 июня на глазах у зрителей в течение восьми часов они создавали конкурсные изделия, победителей назовут 24 июня.

Творческое состязание проводится в десяти номинациях. Жюри определит лучших мастеров по вышивке, резьбу и росписи по дереву, плетению, изготовлению предметов из художественной бересты, бисера, керамики, растительных материалов, лоскутов и текстиля.

Отметим, что конкурс «Русь мастеровая» организуется с 2003 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 24 июня проходят всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» с участием десяти творческих коллективов и всечувашский Акатуй, на который съехались представители чувашской диаспоры из 12 регионов.