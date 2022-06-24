Тула, 24 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Минпросвещения РФ хотят создать единую систему подготовки и поддержки вожатых. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе телемоста.

АНО «Россия - страна возможностей» Сергей Кравцов

«На связи наши федеральные центры — «Артек», «Орлёнок», «Океан», «Смена» — это наши лидеры, коллеги ведут большую работу по подготовке вожатых. Такая работа ведётся и в других лагерях. Мы хотим создать единую систему подготовки и поддержки вожатых, поэтому давайте все предложения, которые у вас есть, обсудим, рассмотрим», — сказал Кравцов.

По его словам, статус вожатого «должен выйти на новый уровень».