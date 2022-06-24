Москва, 24 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки поразили живую силу и военную технику украинских боевиков в 367 районах, сообщили 24 июня в Минобороны РФ.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367-ми районах», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате было уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье ЛНР и города Николаев, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62-ух районах, в том числе — артиллерийская батарея американских гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области.