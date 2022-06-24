Волгоград, 24 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Пассажирский автобус утром 24 июня наехал на световую опору в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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По предварительной информации, около 08:00 на улице Ополченской водитель пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту № 59, не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом. В результате ДТП с травмами в больницу доставлены три пассажирки в возрасте 33, 42 и 66 лет.

Установлено, что тормозная система в автобусе была исправна. Водитель вышел на маршрут без диагностической карты, а транспортное средство не прошло обязательный предрейсовый осмотр.

Руководству транспортного предприятия грозит штраф до 50 тысяч рублей.