Лондон, 24 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. По мнению учёных из Имперского колледжа Лондона, проведение вакцинации от коронавируса в течение одного года после начала пандемии способствовало спасению жизни порядка 20 млн человек. Результаты их исследования 24 июня обнародованы в медицинском журнале Lancet.

NIAID Вакцинация

Уточняется, что исследователями были проанализированы данные с 8 декабря 2020 года, когда прошёл вакцинацию вне условий клинических испытаний первый пациент, до 8 декабря 2021 года.

При этом указывается, что учёные в ходе исследования использовали математическую модель передачи коронавируса и вакцинации, которая была адаптирована к данным о смертности от нового заболевания и избыточной смертности от всех причин в 185 странах и территориях. В то же время, они определяли влияние программ вакцинации путем оценки дополнительных смертей, когда не вакцины не распространяли.

«Основываясь на официальных данных о случаях смерти от COVID-19, мы подсчитали, что вакцинация предотвратила 14,4 миллиона смертей от коронавируса в 185 странах и территориях в период с 8 декабря 2020 года по 8 декабря 2021 года. Эта оценка выросла до 19,8 миллиона … когда мы использовали избыточную смертность в качестве оценки истинных масштабов пандемии, что представляет собой глобальное сокращение на 63% от общего числа смертей (19,8 миллиона из 31,4 миллиона) в течение первого года с начала вакцинации от COVID-19», — отмечается в результатах исследования.

Также учёные пришли к выводу, что в странах, охваченных программой COVAX по обеспечению доступа к вакцинам в более бедных государствах, вакцинация от COVID-19 предотвратила порядка 7,4 млн смертей и ещё около 12,2 млн смертей — в странах с высоким доходом и доходом выше среднего.

«Вакцинация против COVID-19 существенно изменила ход пандемии и спасла десятки миллионов жизней во всем мире. Однако недостаточный доступ к вакцинам в странах с низким уровнем дохода ограничил воздействие», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки 11 010 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее.