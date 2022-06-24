Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 24 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Обнаружено тело подростка, утонувшего в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

ИА REGNUM Река

Следствие продолжает проверку по факту гибели 17-летнего юноши, утонувшего в реке Нижняя Тунгуска посёлка Тура Эвенкийского района.

По версии следствия, днём 21 июня юноша и двое его друзей отдыхали на берегу реки. Приятели решили переплыть реку. Один из них не рассчитал свои силы и скрылся под водой. Сверстники попытались спасти друга, но не смогли его найти.

Сотрудники МЧС обнаружили тело подростка 24 июня вблизи берега реки Нижняя Тунгуска — в 20 метрах от места трагедии.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.