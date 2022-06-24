София, , 12:08 — REGNUM В городе Стара-Загора (Центральная Болгария) возобновил работу крупнейший в балканском регионе зоопарк. Об этом 24 июня сообщает софийская газета «Факты».

В зоопарке Scorpion saxena

Согласно официальной информации, указанное заведение открыло для посетителей свои двери после масштабного ремонта, продолжавшегося около трех лет. У посетителей появится возможность увидеть более 400 представителей фауны со всех континентов.

В течение ближайших нескольких дней вход в зоопарк будет бесплатным.

Старо-Загорский зоопарк превышает по территории и разнообразию питомцев популярные аналоги, расположенные в Софии и Белграде.

Ранее структура не могла функционировать из-за неудовлетворительных условий для содержания животных и отсутствия финансирования.